Министр финансов: мы должны найти способы, как использовать замороженные российские активы для нужд Украины

Министр финансов Гинтаре Скайсте в интервью французскому журналу "La Chronique d’Amnesty International France" подчеркнула, что Литва – одна из тех стран, которая призывает международное сообщество использовать замороженные российские активы в качестве одного из главных источников для восстановления Украины после войны, поскольку придерживается твердой позиции – за это должен платить агрессор, говорится в пресс-релизе Министерства финансов.

"Восстановление Украины потребует огромных средств, поэтому агрессор Россия должна ответить за свои действия и заплатить за причиненный ущерб. Активы центробанка России должны быть конфискованы как можно скорее не только для поддержки Украины в войне, но и в рамках подготовки к следующему этапу – восстановлению Украины после войны", - говорит министр финансов.

"Сотрудничая со всеми странами Большой семерки и реализуя принятое в феврале соглашение по десятому пакету санкций об идентификации замороженных резервов центробанка России, мы должны найти пути использования этих активов для нужд Украины", - подчеркнула она.

По словам Г. Скайсте, последние цифры, опубликованные Всемирным банком, говорят сами за себя: стоимость восстановления страны оценивается более чем в 400 млрд. евро. Поэтому принятый в феврале 10-й пакет санкций Евросоюза направлен на дальнейшее усиление давления на Россию и расширение санкционного режима, тем самым продолжая конфискацию активов.

"Есть те, кто говорит, что международное право не позволяет этого. Поэтому, если текущие правила несовершенны, давайте без колебаний создадим новые. Ситуация исключительная и требует столь же исключительных решений. Кремль в настоящее время возглавляет военный преступник, на которого был выдан ордер Международного уголовного суда. Поэтому мы не должны останавливаться и продолжать смело применять санкции, и искать новые решения, которые ранее никогда не применялись. Литва пережила репрессии Советского Союза, поэтому мы четко знаем их цену и проявляем ценностное лидерство, мобилизуя поддержку для Украины", - подчеркнула Г. Скайсте журналу "La Chronique d'Amnesty International France".

Еще один вопрос, который рассматривает международное сообщество – использовать замороженные средства российских учреждений для инвестирования в финансовые рынки, а прибыль перераспределить для Украины. Однако, по словам министра Г. Скайсте, это может быть лишь временной мерой, дающей прибыль в несколько миллиардов евро. Эта сумма была бы слишком мала для восстановления Украины, поэтому главная цель – использовать замороженные активы России – должна быть реализована.

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