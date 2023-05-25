Срочно ищут работников на время саммита НАТО в Вильнюсе

Пока одни советуют на время саммита уезжать из Вильнюса, другие приглашают поработать, увидеть вблизи мировых лидеров. Компании, обслуживающие самолеты в прошлые выходные уже потренировались на принятии самолетов с болельщиками. Компания Litcargus в срочном порядке ищет как минимум 20 новых работников, чтобы начать их обучение сейчас, рассказывает LNK.

Компания Litcargus ищет дополнительный персонал, чтобы не было накладок с обслуживанием делегаций.

"Дело в том, что одновременно съедутся все делегации. Их будет 40–50. 3000 членов, еще около 2000 – журналисты, представители неправительственных организаций. Все обсуждаем, считаем, поскольку у нас есть определенное количество оборудования и мощностей, чтобы всех обслужить одновременно. Поэтому мы сейчас ищем новых работников, чтобы обучить их. Сейчас не хватает 20 человек. Все новые работники, которые к нам подключатся, получат уникальную возможность увидеть лидеров разных стран", – сказала представитель компании Реда Урбайте.

"Главное, чтобы работники были совершеннолетними и владели литовским. В сфере обслуживания клиентов курсы проходят две недели. Если речь идет о работе с самолетами – 2-4 недели, теория и практика вместе", – заметила она.

"сейчас обучают доставке багажа. Тем, кто этого не делал, кажется, никаких проблем, но это не так. Есть своя специфика", – сказал инструктор Артурас Цицаревас.

"Никаких особых требований к этим работникам нет. Желательно, чтобы у них было водительское удостоверение, категория B, остальному обучаем. Нам нужны люди надолго, поскольку масштабы растут, число рейсов увеличивается, мы рады этому. Аэропорты принимают больше самолетов и пассажиров", – сказала Урбайте.

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