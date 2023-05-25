Скандал в Литовской католической церкви: исповедь после сексуальных отношений со священником

В Вильнюсской епархии умолчали о скандале, навлекшем большой позор на Литовскую католическую церковь (ЛКЦ): сейчас уже 19-летний юноша утверждает, что поддерживал интимные отношения с ксендзом, канцлером Вильнюсской епархии и резидентом прихода Кястутисом Паликшей (1984 г.р.). Это началось, когда юноше было 15 лет. В течение нескольких лет священник давал юноше крупные суммы денег. История молодого человека шокирующая.

Но об этой истории никто мог и не узнать – 19-летний юноша три дня назад попал за решетку. Но об этой истории мы расскажем в другой публикации. На этот раз – почему Мантас оказался за решеткой и какими были его отношения с канцлером Вильнюсской епархии.

Эта "дружба" дорого стоила ксендзу – когда Мантас "подарил" себе 7000 евро со счета Паликши, тот обратился в полицию. Полиция задержала Мантаса, тогда и всплыла на поверхность история связи со священником. Полиция обыскала дом Паликши и предъявила ему обвинения.

Kęstutis Palikša Foto: Youtube

Священника привлекли к уголовной ответственности за принуждение к сексу несовершеннолетнего лица. Кроме того, в планшете Ipad у священника полиция нашла 13 видео с сексуальными сценами с использованием детей 14-18 лет. За это священник также был привлечен к ответственности.

Расследование было начато даже без заявления Мантаса – он просто был вызван на допрос и там рассказал, что забрал у священника деньги из мести.

"Я мстил Пакикше, поскольку он не раз сексуально использовал меня, когда мне было 15 лет, принуждал к сексу, а чтобы я молчал, платил мне деньги, и заставлял продолжать отношения, переводил деньги за секс и молчание, он хотел, чтобы об этом никто не знал", – сказано в протоколе допроса Мантаса, который получил Delfi.lt.

Расследование длилось почти год, однако в конце прокуратура решила снять со священника подозрения за сексуальное насилие. Также постановили, что невозможно доказать факт принуждения к половым сношениям, якобы у юноши со священником были хорошие отношения, он не раз давал юноше деньги. О том, что расследование прекращено, Мантас даже не знал.

"Полиция обещала все выяснить, но я уже тогда не очень верил им, поскольку речь шла о человеке при деньгах", – сказал юноша.

Паликша был осужден за хранение детской порнографии, процесс прошел тихо. Священнику был назначен штраф в размере 4000 евро. Штраф можно было заплатить частями в течение года, кроме того, у ксендза конфисковали планшет. На допросах Паликша свою вину признал, он сказал, что дома открыл один порносайт, на котором часто общается с людьми со всего света, где они демонстрируют голое тело. Священник сказал, что не был зарегистрирован на сайте, потому что не планировал участвовать в действиях, просто хотел наблюдать, регистрация для этого не нужна.

"Во время этих просмотров я сделал скриншоты и сохранил их", – сказал канцлер Вильнюсской епархии. Почему на снимках были дети, он не мог ответить, но уверял, что сайт предназначен для совершеннолетних.

Кроме того, он сказал, что эксперты могли ошибиться и принять совершеннолетних на снимках за детей.

Паликша сожалел о своих действиях. Эта судимость карьеру канцлера Вильнюсской епархии не разрушила.

Delfi.lt в среду связался с Паликшей, тот прислал свой комментарий.

"Я хочу сказать, что обвинения в мой адрес в связи с сексуальными отношениями с несовершеннолетним рассмотрела прокуратура и прекратила расследование, поскольку обвинения не подтвердились. Это сообщение я оцениваю как месть за то, что я сообщил о краже в полицию", – писал Delfi.lt Паликшта.

Мантас, попавший за решетку, сказал, что, несмотря на то, что обо всем этом говорить ему тяжело, он знает, что за свою недолгую жизнь совершил немало ошибок и за них ответит, но, предав огласке связь со священником, он хочет защитить других несовершеннолетних.

"Может хочешь что-то передать ксендзу Паликше?" – спросил журналист у Мантаса.

"Пусть я один раз, как Мать Тереза, попаду за решетку за, быть может, не совсем тактичное свое поведение, но хочу, чтобы не испортили жизнь другой молодежи", – сказал он, подумав.

Мантас рос без родителей в доме опеки в Смалининкай (Юрбаркский район). Однажды в приложении знакомств для лиц нетрадиционной ориентации он познакомился с мужчиной (тогда он еще не знал, что это священник). "Он мне ночью написал, что хочет встретиться и выпить кофе", – рассказал Мантас. После этого, по его словам, начались всякие пожелания мужчины - чтобы он остался у мужчины на ночь и т.п. Юноша оставался не всегда по собственному желанию, скорее, из-за стечения обстоятельств - в Вильнюсе ему негде было остановиться. В одну из ночевок, по его словам, священник вступил в с ним в сексуальную связь, потом дал денег за молчание, поскольку юноша сказал ему, что не хотел таких отношений.

Подробно молодой человек рассказал о своей истории в видеоинтервью.

После появления публикации на портале DELFI, Паликша отстранился с должности канцлера Вильнюсской епархии.

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