Серьезное ДТП на Западной объездной дороге: скончался мужчина

В четверг в Вильнюсе, на Западной объездной дороге произошло ДТП. Сообщается, что на месте происшествия скончался мужчина.

Сообщение о ДТП поступило в 9.25 ч. Звонивший информировал, что на ул. Осло, на пути в сторону Гарюнай, автомобиль Opel, которым управлял мужчина (1938 г.р.) врезался в ехавший впереди автомобиль Subaru(водитель 1986 г.р.).

По данным полиции, в Opel после столкновения врезался автомобиль VW (водитель 1986 г.р.).

По предварительным данным, в водителя Opel были проблемы со здоровьем, его реанимировали врачи скорой помощи, но тщетно. Пожилой водитель скончался.

На месте происшествия образовались заторы.

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