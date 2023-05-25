Сообщение о ДТП поступило в 9.25 ч. Звонивший информировал, что на ул. Осло, на пути в сторону Гарюнай, автомобиль Opel, которым управлял мужчина (1938 г.р.) врезался в ехавший впереди автомобиль Subaru(водитель 1986 г.р.).
По данным полиции, в Opel после столкновения врезался автомобиль VW (водитель 1986 г.р.).
По предварительным данным, в водителя Opel были проблемы со здоровьем, его реанимировали врачи скорой помощи, но тщетно. Пожилой водитель скончался.
На месте происшествия образовались заторы.
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