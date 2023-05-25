Сейм после рассмотрения одобрил обращение в КС по поводу импичмента Гражулису

В четверг после рассмотрения Сейм одобрил запуск процедуры импичмента парламентария Пятраса Гражулиса и обращение в Конституционный суд (КС) за заключением об обоснованности этого процесса.

За это предложение проголосовали 68 членов Сейма, против – 27, воздержались 16 парламентариев.

Если П. Гражулис будет признан виновным в порядке импичмента, он лишится мандата депутата Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная парламентская комиссия по расследованию решила, что данных для начала процесса импичмента члену Сейма П. Гражулису достаточно.

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