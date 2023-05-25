Государственное агентство данных: вакансий в Литве меньше, чем год назад

В конце первого квартала 2023 г. в стране было 26,5 тыс. вакансий для наемных работников – на 3,8 тыс. или на 16,7 проц., больше, чем в четвертом квартале 2022 г., но на 0,4 тыс. или 1,4 проц., меньше, чем год назад, сообщает Государственное агентство данных.

Больше всего – на 1,4 тыс. – количество вакансий увеличилось в транспортно-складских компаниях. В промышленных компаниях их было на 0,6 тыс. больше, в строительных и административно-сервисных предприятиях – их количество увеличилось по 0,5 тыс., по сравнению с четвертым кварталом 2022 г.

В конце первого квартала 2023 г. уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,9 проц. – это на 0,2 проц. больше, чем в четвертом квартале 2022 г. и на 0,1 проц. меньше, чем год назад.

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Самый высокий уровень вакансий в первом квартале 2023 г. был в предприятиях госуправления и обороны; обязательного социального страхования (4,3 проц.); транспортно-складских предприятиях (3,5 проц.); информационно-коммуникационных (2,3 проц.). Самый низкий уровень вакансий был в сферах операций с недвижимостью (0,2 проц.), сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (0,5 проц.), образовательной деятельности (0,6 проц.).

Больше всего свободных рабочих мест в первом квартале 2023 г. было в транспортно-складских компаниях – 5,7 тыс. (21,4 проц. всех вакансий), промышленных – 4,4 тыс. (16,4 проц.), госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 3,7 проц. (14,1 проц.).

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