Советник: Науседа примет решение по Закону о гражданском союзе только после принятия его Сеймом

Президент Гитанас Науседа рассмотрит вопрос о подписании неоднозначно оцениваемого Законопроекта о гражданском союзе только после того, как Сейм окончательно примет решение по этому правовому акту, говорит советник главы государства Аста Скайсгирите.

"Когда президент увидит окончательный принятый Сеймом вариант закона, тогда он рассмотрит его подписание", - в четверг радиостанции Žinių radijas сказала советник президента.

По ее словам, прокладывающий путь в парламенте закон – "на начальной стадии" и может измениться. Поэтому, продолжила А. Скайсгирите, было бы безответственно оценивать текущую редакцию проекта.

"Закон рассматривается, пока он на начальной стадии. Он может измениться, поэтому на данном этапе нет необходимости комментировать, так как мы не знаем, каким будет окончательный вариант закона", - пояснила она.

"Бывают случаи – и не такие редкие – когда тексты меняются. Без окончательного варианта комментировать, наверное, было бы безответственно", - резюмировала позицию Президентуры советник Г. Науседы.

ELTA напоминает, что во вторник после рассмотрения Сейм одобрил инициированный партиями правящего большинства Законопроект о гражданском союзе. Для того чтобы он был принят, парламентарии должны проголосовать еще раз.

В рассматриваемом проекте предлагается урегулировать как имущественные, так и личные неимущественные отношения лиц, не состоящих в браке, но создающих взаимоотношения.

Гражданский союз можно определить как добровольное соглашение между двумя партнерами, посредством которого они стремятся создавать, развивать и защищать свои личные взаимоотношения. Таким образом, по словам инициаторов проекта, будет создана модель гендерно-нейтрального зарегистрированного гражданского союза.

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