Президента удивили сомнения консерваторов в прозрачности его предвыборной кампании

Президент Литвы Гитанас Науседа, в ответ на вопросы правящих консерваторов, находящихся в эпицентре политического кризиса, относительно прозрачности финансирования его предвыборной кампании, заявил, что не понимает, почему он должен объясняться. Ведь, как подчеркивает президент, на свою предвыборную кампанию он потратил наполовину меньше средств, чем его оппоненты.

"То, что президент потратил на предвыборную кампанию наполовину меньше денег за счет частных средств, — он должен объясняться. А то, что партийные кандидаты, тратя бюджетные средства, гораздо большие, швыряли деньги направо и налево – к этому у них нет вопросов и тогда объясняться должен я, так как потратил мало денег, а они, так как тратили деньги щедро и свободно, не должны объясняться", – заявил президент журналистам в среду в Париже.

Однако нынешние правящие и ставят вопрос о слишком скромных, с их точки зрения, заявленных расходах на предвыборную президентскую кампанию Г. Науседы в 2019 г. О своих сомнениях в прозрачности Г. Науседы в последнее время несколько раз косвенно намекал и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Говоря о правых министрах, оказавшихся в эпицентре скандала с использованием канцелярских денежных средств, Г. Ландсбергис упомянул, что у него есть сомнения по поводу соответствия президента страны Г. Науседы требованиям, предъявляемым членам правительства.

"Честно говоря, я не знаю, соответствует ли такому стандарту высшее должностное лицо государства — президент, который предпочел не отвечать на вопросы, заданные в изданной журналистами книге. Об использовании представительских денежных средств, о финансировании предвыборной кампании, об отсутствии деклараций и вопрос без ответа – за счет чего были погашены долги, накопившиеся за время выборов. Эти вопросы были заданы и остались без ответа", – сказал журналистам Г. Ландсбергис.

Парламентское большинство поднимает вопросы о прозрачности финансирования предвыборной кампании Г. Науседы и в назревающем в парламенте расследовании по поводу деятельности ДГБ в 2019 г. во время президентских выборов. Политики сомневаются, что все средства были получены и учтены в соответствии с действующими регламентами. Для выяснения этих обстоятельств парламентарии намерены обратиться в Главную избирательную комиссию (ГИК) с рядом вопросов.

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