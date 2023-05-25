Президент: если Сейм примет решение идти по пути досрочных выборов, главное этот вопрос решить быстро

Президент Гитанас Науседа говорит, что если Сейм примет решение о досрочных парламентских выборах, то этот вопрос нужно решать быстро.

"Остается сожалеть том, что эмоциональный фон сильно накален и сегодня государству меньше всего нужен какой-то эмоциональный всплеск или попытка драматизировать ситуацию", – сказал журналистам в Париже Г. Науседа, слова которого цитирует LRT.

"Но если идем этим путем, то надо идти честно и, главное, решать вопросы быстро, потому что одним из закрепленных в Конституции принципов является принцип ответственного государственного управления", – также отметил он.

ELTA напоминает, что проводимое общественником Андрюсом Тапинасом расследование использования муниципальных денежных средств вызвало политический кризис.

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