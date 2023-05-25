Экс-президент Валдас Адамкус благодарит за оказанное внимание и соболезнования

Экс-президент Валдас Адамкус благодарит за сочувствие, внимание и соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди Литвы Алмы Адамкене.

"Я искренне благодарю всех, кто мыслями, молитвами или личным присутствием проводил Алму Адамкене в ее последний путь", – поблагодарил В. Адамкус.

Экс-президент В. Адамкус рассказал о вкладе А. Адамкене в будущее Литвы.

"Ее многолетняя работа на благо своего государства и народа, Ее забота, опека, человеческое тепло, которым она делилась с литовским народом, нашли отклик во многих сердцах. И если в Литве сегодня больше света и взаимного доверия, больше любви и надежды, то это – несомненная заслуга Алмы. Она не щадила себя, не жалела физических и духовных сил для настоящего и будущего страны. Сегодня приятно осознавать, что дети, которые лечились на средства Фонда Алмы Адамкене, которые учились в отремонтированных фондом школах и читали подаренные фондом книги, выросли и уже сами делятся добротой и человеческим теплом.

Это никогда не теряет свою ценность и никогда не заканчивается. Это остается как дань уважения личности, которая сияла человечностью и благородными поступками. Это остается не просто красивыми словами, сказанными сегодня в память об Алме Адамкене", – поделился экс-президент воспоминаниями о супруге.

По словам В. Адамкуса, слова сочувствия, услышанные в эти дни, утешают.

"Спасибо всем, кто произнес эти слова. Ваше внимание и сочувствие, каждое теплое воспоминание и свидетельство светлого присутствия, каждое Ваше соболезнование, которое вы выразили мне и родственникам Алмы, очень ценны и приносят большое утешение в этот трудный час. Спасибо Вам, дорогие", – еще раз поблагодарил В. Адамкус.

Бывшая первая леди Литвы А. Адамкене скончалась в воскресенье в возрасте 97 лет после тяжелой болезни.

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