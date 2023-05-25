На смену теплу придет ветреная погода

Сегодня погоду в Литве обусловит зона высокого давления.

Ожидается переменная облачность. На западе будет малооблачно, в других районах время от времени будут появляться тяжелые дождевые облака, возможны небольшие дожди. Днем будет 22–27, на западе 17–21 градус тепла.

В пятницу ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Однако особых осадков не ожидается. Придет холодная масса воздуха, поэтому утром будет 5–10, на востоке местами 11–14 градусов тепла.

В пятницу днем антициклон укрепит свои позиции. Ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Будет дуть холодный северо-западный ветер, порывы ветра могут усилиться до 16 м/с. Днем будет 18–23, на западе 15–17 градусов тепла.

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