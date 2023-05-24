Президент Литвы: рассматриваем Францию как долгосрочного и надежного союзника

В среду в Париже состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО и вопросы поддержки Украины, сообщает Офис президента.

Глава государства сказал, что Вильнюсский саммит НАТО носит символический характер. По словам президента, присутствие всех союзников под боком у агрессора — мощный сигнал о единстве и решимости защищать каждый сантиметр Альянса. Президент подчеркнул, что решения, принятые на встрече в Вильнюсе, должны дать такой же сильный сигнал.

В беседе с президентом Франции литовский лидер подчеркнул необходимость приложить все усилия для дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО, поскольку это – передовая линия Альянса. По словам президента Литвы, необходимы инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону в Балтийском регионе, потому что украинский опыт показал ключевую роль ПВО в защите гражданского населения и инфраструктуры.

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"Больше союзнических сил, эффективное сдерживание, противовоздушная и противоракетная оборона — вот что нам нужно для должной защиты Балтийского региона. Если мы оставим пробелы в безопасности на передовой линии НАТО, агрессор воспользуется этим. Мы рассматриваем Францию ​​как долгосрочного, надежного союзника и заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества в сфере обороны", – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что на встрече в Вильнюсе необходимо договориться об увеличении расходов на оборону и дать содержательный сигнал Украине относительно ее евроатлантической интеграции.

"Не сомневаюсь, что в текущем геополитическом контексте все члены будут готовы одобрить 2 проц. ВВП и более на оборону. Мы должны быть сильными и готовыми защищаться. Украина является частью архитектуры евроатлантической безопасности, поэтому нам необходимо найти политический путь для дальнейшего сближения Украины с НАТО в стремлении Украины стать членом Альянса", – сказал президент.

По словам Офиса президента, лидеры Литвы и Франции также обсудили актуальные вопросы конкурентоспособности ЕС, борьбы с нелегальной миграцией, усиления санкций против России-агрессора и ее ответственности за совершенные преступления. Говоря о развитии ЕС, литовский лидер подчеркнул, что с предоставлением Украине и Молдове статуса стран-кандидатов в ЕС необходимо сделать следующий шаг и начать переговоры о членстве еще в этом году.

Визит в Париж является продолжением серии визитов президента в столицы стран-союзников в рамках подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства уже побывал в Анкаре, Берлине, Риме, Гааге, Мадриде и Лиссабоне, напоминает в своем пресс-релизе Офис президента.

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