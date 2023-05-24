Три компании сообщили о планируемых массовых увольнениях работников

Три компании – предприятие оптовой торговли Gmall, производитель мебели Baldlitas и производитель металлоконструкций и деталей к ним Ryterna modul – уведомили Службу занятости о планируемых массовых увольнениях работников: 20, 13 и 27 соответственно.

Компания Gmall, принадлежащая Ричардасу Барковскису и Вальдемарасу Шерейке, основана в 2009 г. в Вильнюсе. В 2021 году доход компании составил 33,2 тыс. евро, убыток – 42,7 тыс. евро.

По данным "Содры" на 22 мая, в компании работали 74 работника, средняя заработная плата которых в марте составила 1 657,76 евро (около 1 059 евро "на руки").

Компания Baldlitas работает в Паневежском районе с 2001 года. Компания, принадлежащая шведскому Loghult Holding, через компанию Benglita получила в прошлом году 5,76 млн. евро дохода, чистая прибыль составила 883 тыс. евро.

По данным "Содры", в Baldlitas работали 37 работников, зарплата которых составляла 1320,28 евро (около 883 евро "на руки").

Акционерами Ryterna modul являются Андрюс Ринкявичюс и Андрюс Орловас. Предприятие, работающее в Каунасе с 2012 года, в прошлом году получило 28 млн евро дохода, чистая прибыль составила 1,16 млн евро.

В Ryterna modul работает 221 работник, средняя заработная плата в марте составила 2330,29 евро (около 1429 евро "на руки").

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