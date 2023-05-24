Опрос показал, сколько жители Литвы тратят на повседневные нужды

Согласно проведенному банком "Citadele" опросу, жители Латвии тратят на свои ежедневные расходы до 10 евро или вообще не устанавливают лимит бюджета, тогда как жители Эстонии и Литвы расходуют на повседневные нужды более 30 и 40 евро в день, пишет портал rus.err.ee.

В среднем больше всего денег тратят на повседневные покупки в Литве, где 14 проц. населения располагает ежедневным бюджетом в размере 30-50 евро. В Эстонии таким бюджетом обладают 13 проц., а в Латвии лишь 8 проц. респондентов. В Литве также больше людей, чем в других странах, тратят по 51–100 евро в день (3 проц. респондентов в Литве, и по 2 проц. в Эстонии и Латвии). И в Литве, и в Эстонии есть группа в 1 проц. населения, которая ежедневно тратит 101-200 евро.

При этом на повседневные расходы в среднем выделяются меньшие суммы. 14 проц. населения Латвии, 12 проц. Литвы и 10 проц. Эстонии имеют ежедневный бюджет до 10 евро. Согласно опросу, каждый пятый тратит в день 11-20 евро, т.е. 20 проц. населения Латвии, 19 проц. – Литвы и 18 проц. – Эстонии.

Как говорится в сообщении ERR, в Эстонии и Литве наблюдается тенденция тратить больше, чем в Латвии, и сумма ежедневных расходов возрастает с порога 21-30 евро – такие расходы составляют 15 проц. населения Эстонии, 13 проц. населения Литвы и 11 проц. жителей Латвии.

Несмотря на растущую инфляцию и рост стоимости жизни, довольно большая часть населения вообще не устанавливает лимита своих ежедневных расходов – 17 проц. жителей Эстонии, 28 проц. Латвии и 22 проц. Литвы живут без определенного однодневного порога расходов. Такая тенденция чаще наблюдается среди жителей, которые зарабатывают до 1000 евро в месяц.

"Когда люди планируют важные ежемесячные расходы, такие как квартплата и коммунальные платежи, они часто не устанавливают определенный лимит на относительно небольшие ежедневные расходы. Однако именно так можно определить привычки расходования средств – посмотреть, на что чаще всего тратят деньги и где можно было бы сэкономить. Часто при просмотре ежедневных расходов за один-три месяца выявляется, что деньги были потрачены нецелесообразно, либо в большем объеме, чем планировалось. Отслеживание расходов помогает не только организовать бюджет, но и понять, как можно сэкономить деньги или собрать их для более крупных целей", – рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка "Citadele" Марина Хакиайнен.

Не видят необходимости ограничивать свои расходы 6 проц. респондентов в Эстонии и Литве и 5 проц. в Латвии.

Опрос в странах Балтии по заказу банка "Citadele" был проведен в мае исследовательской фирмой "Norstat". В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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