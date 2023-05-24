Аэропорты Литвы: на автопарковках аэропортов будет оборудовано 170 мест для зарядки электромобилей

В течение нескольких ближайших лет в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах будет оборудовано 170 мест для зарядки электромобилей. Это одно из требований, включенных в проходящий в настоящее время международный конкурс оператора автопарковок, объявленный аэропортами Литвы. Таким образом планируется обеспечить больше удобства для водителей электромобилей, путешествующих самолетами, указывается в сообщении аэропортов Литвы.

"В настоящее время в Литве более 8 тыс. автомобилей, приводимых в действие с помощью электричества; их количество за последние два года выросло в три раза; тенденции продолжают указывать на быстрое развитие в нашей стране. Электромобили уже не будущее, а настоящее, поэтому мы стремимся к устойчивой мобильности и прилагаем усилия к тому, чтобы их водители, вне зависимости от того, откуда они приезжают, в любом аэропорту могли с удобством воспользоваться общественными станциями зарядки электромобилей", - говорит директор Коммерческого департамента аэропортов Литвы Гинтаре Норвилайте-Таутявиче.

Будут оборудованы станции зарядки с быстрой и средней скоростью

Больше всего, 90 мест для зарядки, предусмотрено оборудовать на площадках для краткосрочной и долгосрочной парковки автомобилей Вильнюсского аэропорта. 42 из них будут находиться на краткосрочной парковке прямо напротив нового терминала вылета, которая начнет работать в 2025 году. Там также будут действовать 8 мест быстрой зарядки (мощностью не меньше 75 кВт), поэтому водители электромобилей, приехавшие встретить или проводить близких, за это время смогут подзарядить батарею транспортного средства. Все прочие места зарядки будут обладать гнездами мощностью 22 кВт – в таком случае электромобиль можно полностью зарядить в течение примерно 3-5 часов в зависимости от его модели и емкости батареи.

Как указывается в сообщении, в Каунасском аэропорту электрические транспортные средства можно будет зарядить в 54 местах, 8 из них будут для быстрой зарядки (75 кВт) – их предусматривается оборудовать на площадке, которая находится прямо напротив пассажирского терминала. На остальных местах электромобили можно будет зарядить на средней мощности (22 кВт).

Еще 30 мест для зарядки электромобилей, из них два для быстрой зарядки (75 кВт), предусматривается оборудовать в Палангском аэропорту.

Таким образом, всего в трех аэропортах будет оборудовано 170 мест для зарядки электромобилей. В настоящее время на парковках, управляемых аэропортами Литвы, оборудовано 18 мест для зарядки электромобилей, четыре из которых находятся в Вильнюсе, а еще 14 – в Каунасе.

"Как предусмотрено международными условиями отбора, станции зарядки должны быть оборудованы новым оператором в сотрудничестве с аэропортами Литвы. Предварительное количество и планировку места зарядки электромобилей мы уже подготовили с учетом потребностей путешественников, приезжающих в аэропорты на автомобилях, и планируемых проектов по развитию инфраструктуры в аэропортах. Кроме того, все станции зарядки будут общественными, поэтому ими смогут пользоваться не только клиенты аэропортов, но и другие водители", - утверждала Г. Норвилайте-Таутявиче.

В поиске надежного долговременного партнера

В конце марта аэропорты Литвы объявили о международном отборе оператора парковочных площадок. В условиях конкурса предусмотрено, что новый оператор будет управлять более чем 3 300 парковочными местами (имеющимися и планируемыми в будущем), находящимися в трех аэропортах – в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. Одна из основных целей конкурса – доверить парковочную площадку опытному оператору, который смог бы обеспечить качество оказываемых парковочных услуг пассажирам и партнерам во всех аэропортах.

Планируется, что победители отбора будут объявлены в середине текущего года (июнь-июль), а управление парковочными местами он мог бы взять на себя во второй половине года. Срок контракта – до 10 лет, указывается в сообщении аэропортов Литвы.

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