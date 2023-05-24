Эту информацию подтвердил прокурор Андрюс Кюршинас.
"Окончательный предложенный срок - 3 года тюрьмы", – сказал он.
Суд объявит свое решение 9 июня.
Якштиса обвиняли в халатном ведении бухгалтерии, развращении лиц младше 16 лет (2 преступных деяния), удовлетворении половой страсти с несовершеннолетними, нарушая их право на принятие решения (3 преступных деяния), нанесении незначительных телесных повреждений.
В деле трое пострадавших.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!