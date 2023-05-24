Суд предлагает приговорить подозреваемого в развращении несовершеннолетних к 3 годам тюрьмы

ELTA ; Гитис Панкунас , ru.DELFI.lt

Каунасский участковый суд 23 мая завершил слушания по уголовному делу о развращении несовершеннолетних и предложил приговорить подозреваемого Ремидиюса Якштиса к 3 годам тюрьмы.

Эту информацию подтвердил прокурор Андрюс Кюршинас. "Окончательный предложенный срок - 3 года тюрьмы", – сказал он. Суд объявит свое решение 9 июня. Якштиса обвиняли в халатном ведении бухгалтерии, развращении лиц младше 16 лет (2 преступных деяния), удовлетворении половой страсти с несовершеннолетними, нарушая их право на принятие решения (3 преступных деяния), нанесении незначительных телесных повреждений. В деле трое пострадавших. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!