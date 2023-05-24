Мэр Вильнюса: штраф за спиленный вековой дуб составит 141 000 евро

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что по подсчетам Вильнюсского муниципалитета стоимость восстановления зеленых насаждений (в центре Вильнюса был спилен вековой дуб) составит 141 000 евро. Мэр надеется, что застройщик в скором времени заплатить этот штраф.

"Муниципалитет по установленному порядку подсчитал стоимость восстановления зеленых насаждений , сумма составила 141 000 евро. Уведомление о штрафе передано владельцу участка, застройщику, надеемся, штраф быстро заплатят. Это покажет, хотя бы минимально, их сожаление о содеянном, но на самом деле, их коммуникация заставляет сомневаться в этом", – сказал Бенкунскас.

"Утверждать, будто детальный план дает им право на спиливание дерева - полный абсурд, поскольку, во-первых, по закону не детальный план дает такое право, нужно отдельное разрешение. Им такое разрешение не выдавалось, не было никаких надежд на то, что его выдали бы, это манипуляции и попытки выкрутиться из ситуации", – сказал мэр.

Он заметил, что аргументы застройщика не выдерживают никакой критики, муниципалитет стоит на своем - было совершено преступление.

"Ведь это простая труба, при желании ее без больших инвестиций можно было бы переместить. Поэтому эти публичные аргументы застройщика не выдерживают никакой критики, мы считаем, что было совершено преступление, перешагнули черту", – сказал глава города.

Мэр сказал, что застройщик предлагает встретиться, но, по его словам, представителям Rinktinės NT надо встречаться с общиной, с представителями общества.

"Не ко мне им надо обращаться – к общине, представителям общества, у которых под окнами спилили дуб, кто надеялся на сохранение дерева, в первую очередь надо перед общиной извиниться, показать искреннее сожаление. А искренность мы увидим, когда оплатят штраф или оспорят его в суде. Это будет хорошей лакмусовой бумажкой", – сказал Бенкунскас.

Напомним, что столетний дуб в центре города на ул. Цейкиню, 2, был спилен 20 мая.

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