В Биржайском районе воры пытались разобрать фрагмент узкоколейной железной дороги

Недалеко от Биржая были задержаны мужчины, разбиравшие узкоколейную железную дорогу.

22 мая, в 9.15 ч. в полицию поступило сообщение о том, что в Биржайском районе, в деревне Валантишкис двое мужчин разбирают железную дорогу. О происшествии сообщил проезжавший мимо водитель.

Полиция задержала двоих подозреваемых - 68 и 56 лет. Они разбирали рельсы узкоколейной железной дороги. Воры успели открутить несколько деталей крепления, но сами рельсы сдвинуть не успели.

По данным полиции, опасности для поездов не было, поскольку этим участком дороги не пользуются.

Начато расследование по факту порчи имущества.

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