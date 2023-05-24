Коронавирус в Литве: 68 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

За прошлые сутки в Литве выявлено 68 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 16 человек, летальные исходы не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 1 325 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 680 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 116. За сутки госпитализировано 2 пациента, в больницах занята 61 койка для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 31,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 57.

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