Часть потребителей с июля будет дороже платить за электричество, как этого избежать?

С июля десятки тысяч потребителей электроэнергии будут платить дороже за электричество, если ничего не предпримут до конца июня. Государство планирует отказаться от выплаты компенсаций. До сих пор не все поставщики услуги решили в одностороннем порядке снизить цены своим клиентам.

Сейчас государство компенсирует жителям часть стоимости электричества (если цена больше 28 центов за 1 кВт/ч). В следующем полугодии от компенсаций планируют отказаться, поскольку на рынке электричество подешевело.

Компания Ignitis намерена в одностороннем порядке снизить цены для клиентов, которые до 1 июля не поменяют договор (если цена поставок выше 28 центов за 1 кВт/ч). Об этом портал информировала пресс-секретарь компании Лаура Беганскене.

"Важно, что мы снижаем цену на весь срок действия договора, а не временно. Однако напоминаем жителям, что поиск более благоприятного тарифа - это дело клиента, все клиенты свободны выбирать наиболее подходящий для них тариф", – сказала она, напомнив, что за изменение договора никаких санкций не будет, если клиент останется с компанией как минимум на полгода.

Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что компания пока считает, может ли в одностороннем порядке снизить цены и какими они будут в таком случае.

"Сейчас наша основная цель - напомнить жителям и призвать их не медлить, потому что сейчас цены достаточно низкие. Сейчас наилучшее время зафиксировать более низкую цену. Предоставленная поставщикам возможность в одностороннем порядке снизить цену не гарантирует наименьший тариф", – заметил он, сказав, что сейчас в их компании все, кто платит больше 28 центров, могут получить тариф 21 цент. Компания не применяет никакие санкции за изменение договора.

Глава компании Enefit Витянис Коризна сказал, что сами клиенты могут обращаться и менять договор, но сама компания также с 1 июля снизит цены в одностороннем порядке.

"С 1 июля мы в одностороннем порядке снизим цены примерно на 25% всем клиентам, подписавшим договор на 6 или 7 metų лет. Цена поставок будет 21 цент, а с дополнительными налогами - 28 центов за 1 кВт/ч. Такая цена будет действовать до конца года", – сказал Коризна.

И Минэнерго и Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) уже высказали свою позицию - во втором полугодии жителям компенсации за электричество, скорее всего, не потребуются. Это решение еще должно принять правительство Литвы.

Сейчас компенсации еще получают 50 500 клиентов (около 4,4% всех бытовых потребителей, подписавших договор с независимыми поставщиками).

Минэнерго подтвердило Delfi, что правительство может решить не выплачивать компенсации за электричество во втором полугодии, поскольку цены на рынке снизились.

С 1 июля меняются тарифы и для потребителей третьего этапа либерализации, которые не выбрали независимого поставщика. Они будут платить 22–23 цента за кВт/ч (сейчас 28).

Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) во вторник сообщило, что сейчас цены у независимых поставщиков благоприятные и меняются незначительно, поэтому время для пересмотра договоров - благоприятное.

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