Пока Вильнюс скорбит о спиленном дубе, подобных ситуаций по Литве – десятки: оправдания застройщиков циничны

Реакция общественности на субботний инцидент, когда на улице Цейкиню в Вильнюсе застройщики спилили вековой дуб, обрадовала защитников природы, тем не менее они напоминают, что ежегодно в Литве вырубается множество таких деревьев.

Специалисты, опрошенные инициативой Tvari Lietuva (Устойчивая Литва), надеются, что этот прецедент предотвратит подобные ситуации в будущем. Однако, по их словам, пока что аналогичные вырубки в других частях Вильнюса ведутся и в настоящий момент.

Адвокат, литовский общественный деятель и руководитель Фонда защиты общественного интереса Саулюс Дамбраускас говорит, что для застройщиков материальная ответственность — это всего лишь дополнительные расходы. Когда сметная стоимость здания исчисляется миллионами, то дополнительные тысячи от штрафа просто приплюсовываются к общей строительной смете и для правонарушителей "по сути ничего не значат".

"Это не должно стать обычной практикой. Это пренебрежение к городскому ландшафту, природе, городу и горожанам — просто издевательство над всеми", — прокомментировал адвокат инициативе Tvari Lietuva.

По словам специалиста, распространяемая застройщиком информация о том, что спиленное дерево не было из категории охраняемых, является ложной. По сути, все деревья, соответствующие определенным критериям, относятся к охраняемым насаждениям, поэтому не могут быть спилены без соответствующих разрешений.

"Здесь было особо грубое нарушение. И то, что они сейчас пишут, это обман общественности. Они утверждают, что это дерево не было охраняемым. Это неправда. Согласно критериям, установленным постановлением Правительства, в городе каждое дерево высотой более 12 см на государственной земле и более 20 см на частной земле относится к категории охраняемых. Здесь, наверное, попытка всех запутать двумя разными понятиями, что такое деревья, охраняемые государством как памятники природы, и просто охраняемые деревья.

Конкретный дуб, вероятно, не был включен в перечень охраняемых памятников природы. Речь идет о дереве, которое охраняется, потому что оно соответствует необходимым критериям по своей породе и толщине ствола – дуб является ценной породой и если дерево превышает определенную заданную толщину, то элементарно, что оно охраняется и не может быть спилено без разрешения, и даже разрешение на спиливание такого дерева не может быть выдано без определенного юридического основания", – сказал С. Дамбраускас.

Натуралист Андреюс Гайдамавичюс Стамбус по прозвищу "Лабанорский волк" говорит, что старое дерево оказывает различные экосистемные услуги, такие как очистка воздуха, фильтрация воды и улучшение качества почвы. Кроме того, дерево также обеспечивает среду обитания для многих видов организмов: от простых птиц до очень редких насекомых, которые привязаны именно к дубам.

Что касается субботнего инцидента, то, по словам А. Гайдамавичюса, спиленный дуб на улице Цейкиню не единственный подобный случай. По словам натуралиста, такие вырубки проводятся практически каждый день при реконструкции и строительстве дорог, и для сохранения таких деревьев требуется даже вмешательство президента.

"Хорошо, что сейчас разразился такой скандал, может в будущем это поможет спасти другие дубы. Но дорожные строители постоянно спиливают дубы при реконструкции и расширении дорог – никого не волнует, толстое дерево или тонкое, спиливают все подряд. Пару лет назад нам удалось спасти один дуб в Зарасайском районе – дубу было 300 лет, и то это удалось сделать только благодаря вмешательству президента", – сказал специалист.

В субботу на улице Цейкиню в центре Вильнюса был спилен дуб-долгожитель. В. Бенкунскас назвал это вандализмом и заверил, что у застройщиков не было разрешений на спиливание дерева. Со своей стороны застройщик Rinktinės NT заявил в субботнем пресс-релизе, что площадь разрастания корней спиленного дуба нанесла ущерб системе дождевой канализации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!