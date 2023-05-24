От кашля 38-летняя клайпедчанка скончалась в течение нескольких дней

Эвалдас в последний раз видел свою жену, когда попрощался с ней перед тем, как отправился на работу в Норвегию. 38-летней женщине в субботу стало плохо, а в четверг она скончалась в больнице.

Мужчина обратился в редакцию и сказал, что не может смириться с утратой. Эта история произошла в начале апреля.

"Жена была в субботу в салоне красоты, ей стало плохо, поднялась температура. В воскресенье была температура и кашель", – рассказал Эвалдас.

В понедельник его жена еще вышла на работу.

"Во вторник она поехала к семейному врачу. Она прождала под кабинетом врача два часа, никакие анализы врач не назначила, сказала, что это воспаление горла. Лекарства назначать тоже не стала. "Сказала, все пройдет", – рассказал Эвалдас.

На следующий день женщине стало еще хуже.

"В среду она вызвала скорую. Фельдшер спросила, что ей сказал семейный врач. Жена ответила - воспаление горла. Тогда врач сделал ей укол, но в больницу не забрал", – поделился мужчина.

Между тем состояние его жены стало еще хуже. Вечером Эвалдас говорил с ней по видеосвязи, увидел, что ее лицо посинело, поэтому связался с близкими и попросил вызвать скорую. "На этот раз ее увезли в больницу", - сказал он.

Из больницы женщина не вернулась.

"В четверг в 4 утра мне позвонил врач и сказал, что она в реанимации. Утром сообщили, что ее реанимировали. А после обеда ее уже не было", – рассказал Эвалдас.

По его словам, до этого случая его жена не болела, никаких хронических заболеваний у нее не было.

В свидетельстве о смерти указаны следующие причины смерти: полиорганная недостаточность, геморрагический синдром, двусторонняя пневмония, вызванный стрептококком сепсис, но не уточненный, хронический синусит.

Мамы лишились двое детей.

"Я пытался позвонить семейному врачу, но мне не дали с ней поговорить. Думаю, если бы жену раньше госпитализировали, она была бы с нами. Конечно, я не видел всего сам, но ей даже анализы не назначили, первая скорая не увезла в больницу", – сказал Эвалдас.

По словам директора клайпедской клиники Nefrida, куда ходила покойная, Томаса Барсявичюса, в связи с этим происшествием провели внутренний аудит.

"В первую очередь выражаем глубокие соболезнования близким в связи со смертью молодой женщины (она скончалась от острой инфекции). 4 апреля в 15.15 ч. она обратилась к врачу. После осмотра установили острое инфекционное заболевание, назначили симптоматическое лечение, дали больничный на 4 дня. Врач дала пациентке свой мобильный телефон, просила позвонить, если состояние ухудшится. Но через два дня врач информировали о внезапной смерти пациентки. Во время внутреннего аудита не было установлено ошибок врача, она не могла предусмотреть такое течение болезни", – писал Барсявичюс.

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