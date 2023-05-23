Глава страны, руководствуясь Конституцией и с учетом заявления премьер-министра, подписал декрет об отставке Шюгждинене.
ВРИО министра образования назначена министр юстиции Эвелина Добровольская.
Она будет выполнять обязанности министра образования с 24 мая до назначения нового министра.
Президент подчеркнул, что образование должно оставаться приоритетной сферой политики Литвы, а правительство обязано обеспечить перемены, чтобы качественное образование было доступно для всех.
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