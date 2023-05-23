Выдано разрешение на строительство Национального стадиона в Вильнюсе

Проект Вильнюсского многофункционального комплекса в Шешкине вступает в новую фазу – во вторник выдано разрешение на строительство Национального стадиона и спортивного музея. Работы по строительству стадиона вместе со всем Многофункциональным комплексом должны завершиться к 2025 году. Проект осуществляет концессионер ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas.

"Это еще один сделанный большой шаг, чтобы в ближайшем будущем в Вильнюсе появился многофункциональный комплекс. Полученное разрешение на строительство позволит уже в следующем месяце начать строительство Национального стадиона", – сказал руководитель ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas Шарунас Степуконис.

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В Национальном стадионе будут располагаться три надземных этажа и помещения в цокольном этаже. На цокольном этаже здания разместятся спортивный музей, игровые комнаты и медиа-зона. На первом этаже разместятся обычные и VIP-зоны для зрителей, а также коммерческая зона, где зрителей будут обслуживать различные заведения общественного питания. На втором этаже здания разместится продолжение VIP-зоны, а на третьем этаже – подсобные и административные помещения. Общая площадь стадиона составляет 15,9 тыс. кв. метров.

На территории Национального стадиона будет разбит парк: здесь будут высажены новые деревья: лиственницы, сосны, клены, дубы, липы, яблони, сирень, а также различные кустарники и декоративные растения, которые не только украсят окружающую среду и создадут пространство для местного сообщества, но и выполнят другую функцию – шумопонижающую, а также снизят жару в городе и предотвратят перенос пыли при сильном ветре. Предполагается, что парк обойдется в 2 млн евро.

Многофункциональный комплекс в Шешкине займет территорию площадью 228 000 кв. метров.

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