Волки в Литве начали резать овец

В минувшие выходные в Аникщяйском районе зафиксированы два случая нападения волков на овец. В Скемоняйском старостве волки растерзали 4, а в Куркляйском – 7 овец.

В прошлом году первый случай нападения волков на овец был зафиксирован 26 апреля.

Представитель администрации муниципалитета Аникщяйского района Вирмантас Великонис сказал, что до 1 июня фермеры могут подавать заявки на получение финансирования для защиты от волков и других животных, на которых ведется охота.

На защиту от волков предусмотрено выделять 15 000 евро.

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