Сейм принял решение начать процесс импичмента Гражулису

Во вторник Сейм принял решение начать процесс импичмента парламентарию Пятрасу Гражулису. Процесс импичмента передан Конституционному суду на дальнейшее рассмотрение.

За начало процесса импичмента проголосовали 65 членов Сейма, против – 25, воздержались 16 парламентариев.

Если Конституционный суд признает П. Гражулиса виновным, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная парламентская комиссия по расследованию решила, что данных для начала процесса импичмента члену Сейма П. Гражулису достаточно.

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