Литва: стала известна дата референдума о двойном гражданстве

12 мая 2024 г. в Литве состоится обязательный референдум об изменении 12 статьи Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство.

Референдум своим постановлением объявил Сейм. Во вторник за предусматривающее это постановление проголосовали 111 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 5 парламентариев.

Член фракции СО-ХДЛ Даля Асанавичюте подчеркнула, что референдум о гражданстве – очень важен только для нашей диаспоры, но и для самой Литвы, это – вопрос национальной безопасности.

"Осознание того, что наши люди, которые по рождению могут сохранить гражданство Литовской Республики, также является вопросом национальной безопасности. Во время войны в Украине мы увидели, что те, кто имеет гражданство этого государства и нашего государства, являются самыми сильными лоббистами, самыми сильными защитниками и наиболее влиятельными лицами в поддержку Украины. Мы видим много патриотичных людей, которые любят Литву, которые любят демократию, независимость и защищали бы ее, если бы была такая необходимость", - сказала Д. Асанавичюте с трибуны Сейма.

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По ее словам, сам референдум очень сложный, нужно большое количество голосов "за". Поэтому парламентарий призвала "поднять большую волну, чтобы мы решили этот вопрос во второй раз и больше к нему не возвращались".

Правительству или уполномоченному им органу поручено на средства из госбюджета в период агитации референдума информировать общественность о важности вопроса, выносимого на референдум, для жизни Государства и Народа.

На обязательном референдуме в следующем году будет предложено одобрить изменение 12 статьи Конституции, утверждая следующий текст: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, и в порядке, предусмотренных конституционным законом. Конституционный закон также устанавливает основания и порядок утраты гражданства Литовской Республики".

Член Сейма Даля Асанавичюте, возглавлявшая рабочую группу, зарегистрировала Конституционный законопроект о гражданстве, в котором подробно рассматриваются принципы гражданства Литовской Республики, основания для его приобретения и утраты.

Планируется, что этот закон вступит в силу одновременно с законом о внесении изменений в 12 статью Конституции.

В настоящее время 12 статья Конституции предусматривает, что "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и по другим установленным законом основаниям. За исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства. Порядок приобретения и утраты гражданства устанавливается законом".

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