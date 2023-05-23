Литовцы присоединяются к международному проекту: будут стремиться на 20% сократить выбросы CO2

На сектор транспорта и логистики приходится 21 проц. глобальных выбросов CO2. Устойчивый транспорт является одним из основных элементов "Зеленого курса" ЕС, поэтому транспортный сектор испытывает особенно сильное давление со стороны заинтересованных сторон. Значительные и быстрые решения по снижению загрязнения климата в этой сфере обычно требуют огромных инвестиций. Чтобы ускорить этот процесс, Ассоциация транспортных инноваций (АТИ) вместе с пятью другими компаниями в Литве присоединяется к проекту, целью которого является сокращение выбросов CO2 как минимум на 20 проц., говорится в пресс-релизе.

Руководитель АТИ Аста Казлаускене утверждает, что транспортный сектор в настоящее время испытывает ряд трудностей. Логистическая и транспортная отрасли до сих пор не координируют и не отслеживают количество своих выбросов.

"К 2050 году транспортный сектор должен сократить свои выбросы CO2 на 90 проц.: в 2025 году – на 15 проц., в 2030 году – на 30 проц. Транспортные компании не могут ждать лучших времен и должны уже сейчас искать решения по сокращению выбросов CO2. Можно представить, что для достижения этих результатов необходимы огромные инвестиции, но это не так. Если бы транспортно-логистические компании активнее оцифровывали свою деятельность, обменивались информацией и более тщательно планировали маршруты, это позволило бы снизить загрязнение окружающей среды уже сейчас без дополнительных инвестиций в обновление транспортного парка", - убеждена она.

Чтобы решить эту проблему, литовская команда присоединяется к проекту "Admiral", финансируемому "Horizon Europe", целью которого является снижение количество выбросов CO2 не менее чем на 20 проц. без замены тягачей на менее загрязняющие, а только с помощью оптимизации процессов и оцифровки.

"Horizon Europe" – основная программа Европейского союза (ЕС) по финансированию научных исследований и инноваций на общую сумму 95,5 млрд. евро. Она помогает бороться с изменением климата, достигать целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и повышать конкурентоспособность и рост ЕС.

Основными координаторами проекта "Admiral" являются Финский центр технических исследований. Всего к проекту присоединился 21 партнер из разных стран Европы. Партнеры из Германии, Португалии, Испании, Словении, Финляндии и Литвы будут разрабатывать, тестировать, адаптировать, интегрировать свои продукты, учиться друг у друга. В конце проекта будет создана платформа AWAKE, где можно будет приобрести менее загрязняющие транспортные логистические услуги.

В сообщении подчеркивается, что литовский проект для достижения целей будет управляться и контролироваться Ассоциацией транспортных инноваций, которая вместе с партнерами будет разрабатывать и тестировать цифровые продукты и искать другие способы оптимизации логистических процессов, которые могут снизить выбросы CO2. Цифровые логистические решения будут разрабатывать литовские компании TREVIO, NORMALIS и CARGO SIGN, а тестировать решения будут компания "CargoGO Logistics" и Клайпедская СЭЗ.

Литовский проект будет в основном направлен на создание цифровых связей между участниками логистической сети и демонстрацию их влияния. Улучшение этого сотрудничества может доказать, что автомобильный транспорт может стать более устойчивым благодаря оцифровке и оптимизации процессов.

По словам А. Казлаускене, после применения цифровых инструментов, которые уменьшат негативное воздействие на климат, транспортный сектор станет более конкурентоспособным и повысит эффективность услуг.

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