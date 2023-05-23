Эфир Delfi: ситуация в Белгородской области, "похороны" Сталина в Вильнюсе

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22 мая в Белгородскую область зашли бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины. Добровольцы уничтожили Грайворонский погранпункт, добыли трофеи и взяли в плен российских военных. Украинская разведка заявила, что данные подразделения на территории РФ действуют автономно. О целях и значении военной операции говорим с российским политиком, создателем канала "Утро февраля" Ильей Пономаревым.