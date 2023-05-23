В выходные в столице – ограничение движения и изменения в маршрутах общественного транспорта два троллейбуса не будут курсировать вообще

27 мая вильнюсцы и гости столицы примут участие в ежегодном "Вильнюсском полумарафоне 700". Мероприятие в этом году пройдет вечером, поэтому порядок движения в центре столицы изменится с 15 до 21 ч., а на ул. Швянтарагё около Кафедральной площади – с 3 до 23 ч.

На ул.Майронё, Б.Радвилайтес и Т.Врублевскё, а также на оставшейся части ул. Швянтарагё движение также будет запрещено с 3 до 23 ч., однако обслуживающий транспорт сможет подъехать в период 3–15 ч. и 21–23 ч.

Движение на всех трасса (улицы перечислены ниже) будет остановлено с 15 до 21 ч.:

Трасса на 21,098 км

Эта трасса начнется на Кафедральной площади, на ул. Швянтарагё и пройдет по ул. Т.Врублевскё, через мост Короля Миндаугаса, по ул. Жвяю, Упес, Витауто, A.Мицкявичаус, A.Гоштауто, Ю.Тумо-Вайжганто, Лукишкю, Васарё 16-осёс, Каштону, A.Якшто, Шермукшню, Васарё 16-осёс, A.Гоштауто, Жигиманту, Арсенало, по аллее Триспальвес, через Бернардинский сад, по ул. Майронё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу, Паупё, Аукштайчу, Майронё, Ишганитоё, Бокшто, Диджёи, Ротушес, Вокечу, Вилняус, Исландиёс, Йогайлос, проспекту Гедиминаса, Васарё 16-осёс, Лукишкю, Ю.Тумо-Вайжганто, A.Гоштауто, A.Мицкявичаус, Витауто, Упес, через Зеленый мост, ул. Вильняус, проспекту Гедиминаса, ул. Тоторю, Бенедиктину, Ишганитоё, Доминикону, Университето, Швянтарагё.

Трасса на 10 км

Эта трасса начнется на Кафедральной площади на ул. Швянтарагё и пройдет по ул. Т.Врублевскё, через мост Короля Миндаугаса, по ул. Жвяю, Упес, Витауто, A.Мицкявичаус, A.Гоштауто, Ю.Тумо-Вайжганто, Лукишкю, Васарё 16-осёс, Каштону, A.Якшто, Шермукшню, Васарё 16-осёс, A.Гоштауто, Жигиманту, Арсенало, аллее Триспальвес, через Бернардинский сад, на ул. Б.Радвилайтес и Швянтарагё.

Трасса на 5 км

Эта трасса начнется на Кафедральной площади на ул. Швянтарагё и пройдет по ул. Т.Врублевскё, Жигиманту, A.Гоштауто, Васарё 16-осёс, проспекту Гедиминаса, ул. Йогайлос, Исландиёс, Вильняус, Доминикону, Вокечю, аллее Ротушес, Диджёи, Пилес, Ишганитоё, Майронё, ул. Б.Радвилайтес и Швянтараг.

Изменения в движении общественного транспорта

27 мая изменятся трассы следующих маршрутов:

с 5 до 23 ч. 10, 11, 33 и 89 автобусов;

с 15 до 21 ч. 1G, 3G, 6G, 22, 43, 46, 52, 53, 56, 73 и 88 автобусов;

с 14 до 21 ч. 2, 3, 4, 6 и 17 троллейбусов;

с 14 до 24 ч. не будут курсировать 10 и 12 троллейбусы.

Автобусы 3G и 5G будут останавливаться:

с 14 до 23 ч. 5G на остановке Неменчинское шоссе, О.Милашяус, Валакампю тилто, Вяркю (в направлении Пашилайчай) и Вяркю, Валакампю тилто (в направлении Саулетякё);

с 15 до 23 ч. 3G будут останавливаться на остановке Прусу.

С 5.30 до 23 ч., около кольца на Оланду появятся дополнительные остановки Шв.Пятро ир Шв.Повило бажничёс, на которых будут останавливаться троллейбусы 2, 4, 17 и 19 маршрутов и автобусы 1G, 6G, 10, 33, 43, 46, 53, 88 и 89 маршрутов.

Программа мероприятия

В 10 ч. на Кафедральной площади начнут выдавать номера и регистрировать новых участников. Первый старт – в 15.40 ч.

В забеге будут участвовать дети. Детский забег Little Goose пройдет на части ул. Швянтарагё от ул. Пилес до проспекта Гедиминаса.

С 17 ч. дадут старт на полумарафонской дистанции и на дистанции 10 км. В 20 ч. - забег Nike Youth 5K Run.

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