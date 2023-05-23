"Активность доноров практически не удовлетворяет спрос. В день должно приходить не меньше 120 доноров, чтобы удовлетворить выросший спрос. Это становится весенне-летней тенденцией. Поэтому мы приглашаем регистрироваться и сдать кровь в Центре крови", – сказала глава Центра крови Лина Крижаускайте.
Для обеспечения гармоничной деятельности центра, просьба регистрироваться:
Номера телефонов 867600078, 868862707
Эл. почта tavokraujas@santa.lt
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