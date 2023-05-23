Сантаришкская клиника просит о помощи: не хватает крови практически всех групп

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Kraujo donorystė Foto: DELFI / Jonas Balčiūnas

Центр крови Сантаришкской клиники информирует, что критически сократились запасы донорской крови – не хватает крови почти всех групп.