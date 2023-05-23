Бизнес — в Литве, регистрация — в "офшорном раю": как работают сотни фирм

Владельцы около 500 литовских фирм — экономические резиденты стран, не требующих налоговой отчетности. Об этом говорится в исследовании, проведенном платформой открытых данных Okredo.

197 из 490 (или 40%) таких компаний принадлежат кипрским акционерам, за ними следуют Израиль и Мальта с 86 или 18% и 33 или 8% компаний соответственно.

В прошлом году Еврокомиссия присоединила к оффшорным юрисдикциям и Россию. Сейчас в Литве насчитывается 598 компаний с российским капиталом, в которых работают 538 человек.

Как отметили исследователи Okredo, государства-члены ЕС Кипр и Мальта имеют одни из самых низких корпоративных налогов в блоке, однако в список офшоров Брюсселя они не включены. Более того, эти страны состоят в списке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вместе с тем Кипр считается страной с высоким уровнем риска, поскольку в международных отчетах данных о кипрских компаниях нет — поэтому и проверить надежность кипрских партнеров нельзя, пояснила глава Okredo Герда Юркониене.

Согласно обобщенной исследователями информации, 26 владельцев упомянутых литовских компаний - из Армении, по 18 — из Гонконга и Лихтенштейна, по 14 — с Британских Виргинских островов и из Турции, а владельцы 11 компаний — из Гибралтара.

13% компаний с оффшорными владельцами связаны с торговлей и информационными технологиями, 11% предоставляют административные и вспомогательные услуги, а 10% предоставляют финансовые услуги или занимаются профессиональной, научной или технической деятельностью.

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