Два дня подряд вильнюсцы несли свечи и цветы к месту, где был спилен вековой дуб

Вильнюсцы по-прежнему приходят к тому месту, где был спилен вековой дуб, зажигают свечи. Большая часть приходящих обещает делать это каждый вечер, пишет madeinvilnius.lt.

"Возможно, нанятые компанией охранники обещали убрать все плакаты", – утверждают жители.

Напомним, что вековой дуб был нелегально спилен 20 мая в центре Вильнюса, на ул. Цейкиню, 2. Мэр столицы Валдас Бенкунскас назвал эти действия вандализмом и заверил, что застройщику разрешение на уничтожение дерева не выдавали. На пресс-конференции в понедельник Бенкунскас сказал, что компании Rinktinės NT, которой принадлежит участок, грозит судебное разбирательство - уголовная ответственность.

Свою позицию по этому вопросу высказал и президент Литвы Гитанас Науседа, назвав это варварским выпадом.

Застройщик Rinktinės NT в своем субботнем заявлении утверждал, что корни спиленного дуба наносили вред сети дождевой канализации.

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