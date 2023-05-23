Оппозиция отказалась от встречи по вопросу досрочных парламентских выборов

Оппозиция не услышала приглашения лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – на встречу, где предлагалось обсудить досрочные парламентские выборы, ее представители не пошли. По их словам, правительство, вызвавшее политический хаос, само должно его устранить.

Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы выслал представителям оппозиции приглашение на встречу 22 мая. Предлагалось встретиться в парламенте в 12.00 ч. 23 мая.

Однако оппозиция провела совещание 23 мая утром и решила на встречу не ходить.

"Мы не одобряем такие спонтанные, неаргументированные заявления. Может, перед тем как делать такие заявления, надо советоваться, а тут такое заявление с элементами шантажа и навязыванием действий другим политическим силам – по желанию и пожеланию консерваторов", – сказал Delfi староста фракции демократического союза "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс.

С таким же комментарием выступила и представитель "крестьян" Аушрине Норкене: "Наша позиция остается прежней – правительство должно взять на себя ответственность, принять свои решения, если уже ситуация в государстве будет такая, что нужны досрочные выборы, тогда примем соответствующие решения, но сегодня не вижу причины туда идти".

Социал-демократы тоже не намерены идти на встречу с Ландсбергисом.

"Мы не планируем идти на встречу, мы думаем, что не консерваторы, и тем более не Ландсбергис, должны диктовать сейчас стратегическое направление и тактические шаги, как и когда должна происходить перезагрузка какой-то системы", – сказала член соцдемов Раса Будбергите, заметив, что во время этого срока полномочий оппозицию не приглашали на обсуждение важных для государства вопросов.

"Мы не можем плясать под дудку консерваторов и осуществлять их сценарии, как они этого хотят. Не надо навязывать решение этой проблемы парламенту. Правительство должно взять ответственность на себя", – сказала она.

Не пойдут на встречу и "трудовики".

"Не пойдем. Первое – так решил президиум, второй момент - мы не видим смысла, пока правительство из-за сложившейся ситуации не ушло в отставку. Не о чем говорить. Если правительство остается - одно дело, если нет, то садимся все вместе и ищем выход. Пока это вопрос неспособности работать, договориться, искать общих решений и, видимо, это результат договоренностей в коалиции", – сказал староста "трудовиков" Викторас Фёдоровас.

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