В Вильнюсе продолжается прощание с Алмой Адамкене, у президентского дворца стоят очереди

Во вторник утром в Вильнюсе продолжается прощание с бывшей первой леди Литвы Алмой Адамкене. Она скончалась на 97-м году жизни после тяжелой болезни.

Прощание началось в понедельник вечером, люди стояли в очереди, чтобы отдать дань памяти усопшей и выразить соболезнования ее супругу Валдасу Адамкусу.

Проститься с Адамкене можно с 9 до 11:30 ч.

Вынос тела состоится в 12:10 ч.

В 12:30 ч. в Кафедральном соборе состоится заупокойная служба.

Похороны пройдут 23 мая, в 16:00 ч. в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.

Желающих проститься просят не приносить цветы, а отдать ту сумму, которую они хотели на них потратить, на благотворительность.

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