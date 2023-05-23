Президент: Азербайджан – направление диверсификации рынков для литовского бизнеса

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с находящимся с визитом в нашей стране президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым открыл Литовско-Азербайджанский бизнес-форум.

"Мы рассматриваем Азербайджан как растущую экономику с огромным энергетическим потенциалом и стремлением к диверсификации экономики. Учитывая то, что в первом квартале этого года Литва пережила экономический спад, крайне важно создать условия для того, чтобы наш бизнес открыл для себя новые рынки", - сказал президент Литвы.

Глава государства подчеркнул, что литовский бизнес проявляет интерес к секторам информационных технологий, производства, пищевой промышленности и возобновляемой энергетики Азербайджана, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

Большое внимание президент уделил теме производства с нулевым уровнем выбросов, решение добиться которого недавно приняла Европейская комиссия.

"Развитие экономики с нулевым уровнем выбросов может стать еще одним стимулом для экономического сближения Литвы и Азербайджана", - сказал глава государства.

Подчеркнув достижения и масштабные стремления Литвы в области возобновляемой энергетики, Г. Науседа призвал азербайджанский бизнес внести свой вклад в усилия Литвы по повышению конкурентоспособности сектора производства и услуг.

В Литовско-Азербайджанском бизнес-форуме приняли участие представители 40 азербайджанских компаний и ассоциаций, а также представители более 50 литовских бизнес-предприятий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!