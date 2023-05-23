Исследование: только каждый десятый житель Литвы чувствует себя в полной финансовой безопасности

Только 11 проц. литовцев утверждают, что их финансовое положение дает им чувство полной безопасности. Такие данные раскрыл проведенный по заказу Swedbank репрезентативный опрос жителей страны, на основе которого был составлен Индекс финансового здоровья жителей, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно результатам исследования, 69 проц. опрошенных лишь частично согласны с утверждением о том, что они чувствуют себя в финансовой безопасности, 17 проц. чувствуют себя скорее в безопасности, чем наоборот, 38 проц. оценивают свою безопасность как среднюю, 14 проц. говорят, что они скорее чувствуют себя не в безопасности, чем наоборот. В то время 20 проц. жителей говорят, что не ощущают себя в финансовой безопасности.

Согласно исследованию, 35 проц. жителей не имеют финансового резерва, равного месячному доходу домохозяйства. Накопления, равные сумме доходов за один или за два месяца, имеют по 11 проц. респондентов, 35 проц. утверждают, что имеют сбережения, равные доходам за три месяца, указывается в сообщении.

По словам главы Финансового института "Swedbank" Юрате Цвиликене, в долгосрочной перспективе жители еще более уязвимы. Согласно исследованию, 41 проц. жителей страны говорит, что совсем не уверены, что после выхода на пенсию их сбережений или иных средств, накапливаемых на старость, хватит для достижения желаемого уровня жизни.

Кроме того, всего 12 проц. жителей полностью уверены в собственной и своей финансовой безопасности от последствий различных несчастных случаев – они застраховали или иным образом юридически защитили то, что является ценным для них и их семьи.

"Глядя на несколько более дальнюю перспективу, просто необходимо обеспечить финансовый резерв, равный 3-6 месячному доходу семьи или хотя бы сумме необходимых расходов. Он поможет в случаях незапланированного увеличения расходов или снижения доходов. А в долгосрочной перспективе гарантом финансовой безопасности становится страхование или другие юридические договоры, которые финансово защищают нас, наших близких и наше имущество", - комментирует Ю. Цвиликене.

Наконец, по словам руководителя Финансового института "Swedbank", сбережения на старость помогут обеспечить долгосрочную финансовую безопасность и спокойствие.

"Центробанк подсчитал, что в настоящее время пенсии "Содры" в стране составляют чуть более 40 проц. предпенсионных доходов жителей. Однако по мере старения общества ситуация может стать еще более сложной, поэтому следует позаботиться о достаточном уровне доходов в старости, дополнительно накапливая самостоятельно или, например, самостоятельно инвестируя", - говорит Ю. Цвиликене.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу "Swedbank" провела компания изучения общественного мнения и социальных исследований "Kantar Sifo". В опросе участвовала 1 тыс. респондентов, результаты опроса представляют мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.

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