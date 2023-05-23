В апреле аэропорты Литвы били рекорды: куда летают литовцы?

В апреле аэропортами Литвы обслужено почти полмиллиона пассажиров, а общее заполнение самолетов стало даже больше, чем в то же время в 2019 году, когда был зафиксирован пик рейсов.

Самый впечатляющий рост демонстрирует Каунасский аэропорт, который и далее улучшает рекорды всех времен, а в Палангу все активнее летают не только пассажирские, но и грузовые самолеты, говорится в сообщении аэропортов Литвы.

Всего за апрель в аэропортах Литвы было обслужено более 497 тыс. людей и почти 4,3 тыс. рейсов, перевезено более 1,6 тыс. тонн грузов. По словам руководителя по развитию маршрутов аэропортов Литвы Томаса Зитикиса, все показатели рейсов быстро восстанавливаются.

"Особо быстрые тенденции восстановления авиации в Литве фиксируются с самого начала года. Хотя сезон летних рейсов лишь начинается, и рейсов, как и направлений, у нас было меньше, чем за тот же период год назад, пассажиропоток во всех трех воротах аэропортов Литвы выросли более чем на одну десятую часть. Это несколько более высокая тенденция, чем прогнозировала для европейского региона Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)", - отметил Т. Зитикис.

Самые популярные направления из аэропортов Литвы не изменились: регулярными рейсами в апреле чаще всего летали в Лондон, Варшаву, Осло, Копенгаген и Ригу. Самые популярные пять маршрутов заказных (чартерных) полетов – Анталия, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Мадейра и Алания. В апреле популярностью и ростом выделились рейсы в Анталию, зафиксировано на 19 проц. больше рейсов, чем в рекордном 2019 году.

Каунасский аэропорт сохраняет тенденции роста

По подсчетам Т. Зитикиса, в апреле в аэропортах Литвы удалось восстановить 92 проц. допандемического пассажиропотока (т.е. по сравнению с 2019 г.). Особо выделяется Каунасский аэропорт, который в прошлом месяце обслужил почти 115 тыс. пассажиров, или на пятую часть больше, чем в рекордном 2019 году. Число рейсов во временной столице по сравнению с этими двумя периодами выросло на 7,5 проц., т.е. выполнено 886 рейсов, указывается в сообщении.

"Результаты Каунасского аэропорта в дальнейшем станут только лучше. Эту тенденцию усилит то, что с настоящего времени в Каунасе начнут свои рейсы и компании, организовывающие заказные рейсы, которые до этого момента концентрировали свою деятельность в Вильнюсе", - говорит представитель аэропортов Литвы.

Pakeistas Kauno oro uosto pavadinimas Foto: A. Aleksandravičiaus nuotr.

Прогнозируется, что за весь этот год Каунасский аэропорт обслужит более 1,2 млн. пассажиров. Это значительно превысит его проектные возможности, поэтому происходит интенсивная подготовка к расширению пассажирского терминала: есть надежда еще в этом году отобрать подрядчика работ стоимостью примерно 30 млн. евро. Работы по расширению будут проходить около двух лет, а после их завершения в зонах убытия и прибытия аэропорта одновременно можно будет обслуживать более 800 пассажиров и до 6 самолетов.

Популяризируются традиционные авиакомпании

В общем, самые крупные пассажиропотоки и далее обслуживает Вильнюсский аэропорт. В апреле этими воздушными воротами воспользовались более 355 тыс. пассажиров, на 11 проц. больше, чем в прошлом году, однако на 15 проц. меньше, чем в 2019 году. В прошлом месяце здесь взлетело и приземлилось более 3 тыс. самолетов, пассажиры могли делать выбор из 40 направлений рейсов.

Услугами Палангского аэропорта пользовались 26 тыс. пассажиров, примерно столько же, как и в 2019 году; здесь было произведено 310 рейсов в пяти популярных направлениях.

"Заполнение самолетов во всех аэропортах уже достигло и даже опередило допандемический уровень. Отдельного внимания заслуживает Вильнюсский аэропорт, из которого осуществляют рейсы девяти традиционных воздушных перевозчиков. Показатель их заполнения в апреле по сравнению с 2019 годом был на 12 проц. больше. Это показывает, что все больше литовцев для путешествий рассматривают и выбирают традиционные авиалинии, ломая устоявшиеся стереотипы о том, что их предложения слишком дороги для рядового человека. Также это может указывать на то, что и предпринимательские путешествия понемногу восстанавливаются", - сказал Т. Зитикис.

В четвертом месяце этого года самолетами также было перевезено впечатляющее количество грузов: через Вильнюсский аэропорт перевезено 1,1 тыс. тонн, Каунасский аэропорт – 256 тонн, Палангский – 150 тонн грузов. Общий рост грузов во всех трех аэропортах по сравнению с допандемическим периодом достигает 16 проц., по сравнению с прошлым годом перевезенное количество снизилось на 2 проц., указывают в сообщении аэропортов Литвы.

В настоящее время в аэропортах Литвы регулярные рейсы осуществляет 12 авиакомпаний, 9 из которых являются традиционными, а еще три – низкобюджетные авиакомпании (лоукостеры).

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