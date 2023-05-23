Литва заморозила имущество россиян и белорусов на сумму 80 млн. евро: ищут возможность конфискации

Кедайняйский завод Lifosa – одна из самых известных литовских компаний, имущество которой, средства и акции заморожены, поскольку в санкционный список попал ее косвенный владелец, российский олигарх Андрей Мельниченко. Всего из-за введенных санкций в отношении России и Беларуси в Литве заморожено имущество 15 компаний и одного физического лица. Общая стоимость замороженного имущества составляет 80 млн. евро, сообщает LNK.

По данным Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), нелегко доказать, что конечный получатель выгоды - лицо, находящееся под санкциями.

"Сначала надо выяснить связи. Что касается санкций или людей, попавших под санкции, то не бывает так, что предприятиями управляют через те же компании. Учреждают разные компании, для прикрытия", – сказал заместитель главы СРФП Аудрюс Валейка.

Даже официальные данные о 80 млн. замороженного имущества в Литве - это не окончательные данные.

"Будет направлена масса адвокатов, юристов, которые будут искать, как на этом можно заработать, если, например, кто-то решит через несколько лет отменить санкции", – сказал LNK председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Решения Литвы о замораживании имущества уже обжалованы в судах.

"У нас есть 16 человек, из них 15 - юридические лица и одно физическое лицо. Большая их часть обжаловала решение в суде", – сказал Валейка.

Еще один вопрос – удастся ли это имущество не просто заморозить, но и конфисковать? Тут решение должна принять вся Европа.

"Чтобы иметь правовую базу, нам нужен европейский уровень. Чтобы у нас была возможность не только заморозить имущество, но и конфисковать его, а потом использовать. Пока нет окончательного решения, как это сделать", – сказала вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Проще было бы конфисковать имущество российских и белорусских учреждений. С имуществом олигархов все сложнее. Неприкосновенность частной собственности в Европе распространяется даже на соратников Путина. Планируется инвестировать это имущество, чтобы заработать дополнительно.

"За счет этого можно получить прибыль до 4 млрд. евро, за счет капитала", – сказала Нелюпшене.

Чтобы ограничить возможности России продолжать войну, большой проблемой считают не замораживание имущества российской власти, а продолжение бизнес-контактов между Западом и Россией.

Однако Валейка заметил, что запрещена не вся торговля.

"Чтобы все поняли, торговля не запрещена. Есть коды товаров, попавших под санкции. Другие товары не находятся под санкциями, поэтому торговля разрешена", – продолжил он.

На Литве лежит непропорционально тяжелое бремя проверки. Литовских товаров в Россию везут немного, а вот через Литву товары в Россию везут со всей Европы. Особенно нелегко проверять товары двойного назначения – если их могут использовать и для гражданской промышленности и для производства танков, ракет и др.

По данным сотрудников, связанные с санкциями люди ежедневно пытаются делать финансовые переводы через Литву, но банки, чтобы не "подмочить репутацию", при малейших подозрениях блокируют такие переводы.

Журналисты LNK сообщают, что МИД Литвы намерен ужесточить законы осуществления санкций в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!