Выяснилось, кому на самом деле принадлежит участок со спиленным дубом: это один из самых богатых людей в Эстонии

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Выяснилось, что участок земли в Вильнюсе на ул. Цейкиню, 2, на котором в субботу был спилен вековой дуб, косвенно принадлежит одному из самых состоятельных предпринимателей Эстонии Тоомасу Аннусу.