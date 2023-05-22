Премьер представила президенту прошение об отставке министра образования

Премьер-министр Ингрида Шимоните удовлетворила просьбу министра образования, науки и спорта об уходе с занимаемой должности и передала ее президенту Гитанасу Науседе. И. Шимоните сказала, что не будет назначать нового кандидата на должность Ю. Шюгждинене, ее временно будет замещать Эвелина Добровольска.

"Сегодня я представила президенту Литовской Республики Г. Науседе прошение об отставке министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене", - говорится в пресс-релизе И. Шимоните.

Премьер сожалеет, что не смогла изменить решение министра об уходе.

"Я сожалею, что не удалось убедить министра продолжить начатую работу до окончания полномочий XVIII-го правительства, но я прекрасно понимаю, как трудно ее продолжать, когда большую часть времени приходится уделять разъяснениям, которых нередко требуют те, кто сам не смог бы ответить на подобные или куда более серьезные вопросы. С уважением к Юргите, ее эмоциональному состоянию, семье и другим личным обстоятельствам, я согласилась передать ее просьбу президенту", - подчеркнула премьер-министр.

И. Шимоните утверждает, что не будет предлагать новую кандидатуру на пост министра образования, науки и спорта. Временно его обязанности будет исполнять министр юстиции Э. Добровольска.

"Я уже проинформировала, что в том случае, если Сейм не примет решение об объявлении досрочных выборов до окончания сессии, после завершения саммита НАТО я подам президенту заявление об отставке, что будет означать и отставку всего правительства. Поэтому другая кандидатура на пост министра образования, науки и спорта президенту не будет предложена. До окончания полномочий этого Правительства эту должность временно предлагается передать министру Эвелине Добровольской", - информировала премьер.

Глава правительства поблагодарила Ю. Шюгждинене за работу, проделанную в секторе образования.

"Приоритетом Юргиты Шюгждинене всегда были реальные изменения в образовании, а не личное удобство или популярность. Я благодарна за результаты, достигнутые за эти два с половиной года в сотрудничестве с другими политическими партиями, Сеймом и сообществом, несмотря на осознание того, что изменения в образовании редко наблюдаются за один или даже два срока полномочий. Я не сомневаюсь, что положения Национального соглашения об образовании останутся дорожными указателями для разработчиков политики в области образования, независимо от того, какое Правительство будет работать", - пишет она.

Премьер уверяет, что за все время работы Ю. Шюгждинене в Правительстве у нее не было ни малейшего случая усомниться в порядочности министра.

"Я доверяю всем своим коллегам в правительстве и горжусь теми результатами, которые были достигнуты за эти непростые два с половиной года работы в условиях минимального большинства", - добавила премьер.

Она также повторила, что не считает нынешний процесс "проблемой трех министров", которую можно решить путем их отставки.

У нее были вопросы к президенту Г. Науседе

И. Шимоните в пресс-релизе также обратила внимание на, по ее мнению, вопросы, возникающие в связи с прозрачностью президентской кампании главы страны Гитанаса Науседы.

"Я не думаю, что реальные и предполагаемые проблемы прозрачности правительства должны комментироваться офисом президента, который считает, что показывает особый пример прозрачности с отставкой П. Мачюлиса, имея в виду, что президент не объявил (поскольку не обязан) данные своих деклараций об имуществе и доходах, из которых будет ясно, что он имел возможность сам погасить предвыборную задолженность, как того требует закон. Не говоря уже о других обстоятельствах, описанных журналистами-расследователями – эпитет "сказки" не вызвал таких противоречий, как в отчете "31 июня", - сказала премьер.

"Поэтому единственным арбитром, который мог реально оценить эту ситуацию, я считаю избирателей, перед которым приношу свои извинения за то, что вместо продуктивной работы приходится тратить вверенное их Правительству время, пытаясь вникнуть в обстоятельства, которые имеют мало общего с работой правительства, и комментируя их. Поэтому я поддержала предложение президиума СО-ХДЛ обратиться к парламентским партиям по поводу созыва досрочных выборов уже этой осенью. Во время них мы могли бы проверить, сколько доверия потеряло Правительство из-за того, что его министры не накапливают прошлые чеки, которые никто не требовал накапливать", - также подчеркнула она.

ELTA напоминает, что скандал по поводу злоупотребления муниципальными средствами возник после того, как общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, работая в Каунасском самоуправлении, возможно, не по назначению использовала средства, выделенные на деятельность члена совета, и присвоила почти 14 тыс. евро.

Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.

Хотя премьер И. Шимоните неоднократно повторяла, что доверяет Ю. Шюгждинене, в четверг министр сообщила, что вручила главе Правительства заявление об отставке.

Согласно закону, премьер-министр должен принять решение об удовлетворении ходатайства министра об его увольнении в течение пяти рабочих дней.

Министры Гинтаре Скайсте и Симонас Кайрис, работавшие в Каунасском городском совете, также признают, что не могут обосновать чеками все задекларированные расходы.

Заседавший в пятницу президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить Сейму организовать досрочные выборы. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке Правительства.

Премьер И. Шимоните в выходные подтвердила партнерам по коалиции, что в том случае, если Сейм не поддержит досрочные выборы, после саммита НАТО премьер намерена подать в отставку.

Также консерваторы указывают фракции партии в Сейме инициировать, представить и в ближайшее время добиваться усовершенствования использования муниципальных канцелярских средств и изменений в регулировании и порядке расчета.

Досрочные выборы в Сейм могут быть проведены по решению Сейма, принятому большинством, состоящим не менее чем из 3/5 голосов всех членов Сейма.

В постановлении Сейма о досрочных парламентских выборах указывается день новых выборов в Сейм. Выборы нового Сейма должны быть проведены не позднее чем через 3 месяца после принятия решения о досрочных выборах.

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