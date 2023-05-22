В этом году молодым семьям в качестве финансового поощрения для покупки своего первого жилья было выделено 8 млн. евро. По данным министерства, дополнительные средства выделяются для покрытия части существующей потребности. Планируется, что дополнительные средства молодым семьям, ожидающим своей очереди, поступят во вторую неделю июня.

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Сообщается, что количество получателей только компенсации части стоимости аренды жилья в первом квартале текущего года по сравнению с тем же кварталом 2022 г., увеличилось в 2,9 раза. Поскольку основной целью жилищной поддержки является, прежде всего, обеспечение жильем тех лиц (семей), которые из-за недостаточных доходов не могут обеспечить это самостоятельно, необходимо обеспечить адекватное финансирование этих наиболее социально незащищенных групп.

В зависимости от количества детей, воспитываемых в семье, предусматривается материальное поощрение, путем выделения субсидии в размере 15-30 проц. на оплату части жилищного кредита или, по желанию молодой семьи, на покрытие первоначального взноса.

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