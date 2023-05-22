МИД еще раз напомнил, почему гражданам Литвы лучше не ездить в Беларусь

ELTA ru.DELFI.lt

Naujas kelio ženklas Vilniuje Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Министерство иностранных дел еще раз напоминает о действующей рекомендации гражданам Литовской Республики не ездить в Беларусь, а тем, кто в настоящее время там находится, немедленно покинуть эту страну, указывается в сообщении МИД.

В последнее время активизировались враждебные и провокационные действия белорусских учреждений в отношении уже находящихся или временно прибывших в Республику Беларусь граждан Литовской Республики. Граждан Литвы незаконно задерживают, им предъявляют сфабрикованные обвинения. Поездки граждан Литовской Республики в Беларусь с игнорированием рекомендаций Министерства иностранных дел представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!