Глава МИД поддерживает отставку Шимоните в случае неодобрения Сеймом досрочных выборов

Лидер партии консерваторов министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свою поддержку премьер-министру Ингриде Шимоните, которая в воскресенье заявила о том, что уйдет в отставку, если Сейм не одобрит досрочные выборы.

"Так сказала премьер, и я ее поддерживаю", – заявил Г. Ландсбергис в понедельник журналистам в Брюсселе.

Премьер-министр в воскресенье заявила о том, что, если Сейм не одобрит досрочные выборы, она уйдет в отставку после Вильнюсского саммита НАТО в июле.

"Если ответ в том, что Сейм может продолжать работу, тогда нужны другие решения и, как сказала премьер-министр, она подаст (заявление об отставке – ELTA) после саммита НАТО", – сказал Г. Ландсбергис.

"Есть вопросы, они лежат на столе и это решение Сейма – взять и посмотреть в зеркало и решить, что нам всем делать дальше", – добавил министр иностранных дел.

В воскресенье премьер-министр заявила журналистам, что, если Сейм не одобрит решение президиума Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) о проведении досрочных выборов в Сейм, она подаст заявление об отставке. По ее словам, в таком случае правительство ушло бы в отставку после саммита НАТО.

"Если Сейм не найдет в себе воли для своей перезагрузки, учитывая, что это очень трудно, то, похоже, что в этой истории есть белые, пушистые и праведные люди, которые могут судить других. В таком случае я просто подам заявление об отставке, что означает отставку Правительства после саммита НАТО", – заявила журналистам в воскресенье И. Шимоните, которую цитировало LRT.

ELTA напоминает, что президиум партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на совещании в пятницу принял решение выступить с предложением о проведении досрочных выборов в Сейм. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке правительства.

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