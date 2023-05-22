Опрос: новость о вступлении Науседы в компартию никак не повлияла на мнение его электората

Опубликованная в апреле ранее неизвестная информация о вступлении президента Гитанаса Науседы в Коммунистическую партию в 1988 году не ухудшила мнение избирателей о лидере страны, говорится в опросе Baltijos tyrimai. Эта информация о Г. Науседе в большей степени отрицательно сказалась на мнении лиц, которые во втором туре последних президентских выборов голосовали за нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

По словам социолога Расы Алишаускене, это вновь открывшееся обстоятельство не произвело большого впечатления на электорат главы государства, потому что это тема не является темой, затрагивающей повседневные проблемы населения.

Как показали результаты опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу агентства ELTA в период с 20 апреля по 5 мая этого года, мнение двух третей (65 проц.) взрослого населения Литвы о президенте Г. Науседе не изменилось после того, как стало известно о его вступлении в коммунистическую партию. Четверть (24 проц.) опрошенных заявили, что эта информация ухудшила их мнение о лидере страны.

При этом 2 проц. респондентов заявили, что, по их мнению, эта новая информация улучшила их мнение о президенте. Десятая часть (9 проц.) жителей, принявших участие в опросе, затруднилась ответить или не ответила на этот вопрос.

О том, что обнародованная информация ухудшила мнение о действующем президенте, в основном утверждали жители крупных городов (27 проц.), а также респонденты с высоким месячным доходом семьи (более 1800 евро) (32 проц.), безработные и домохозяйки (28 проц.), а также сторонники правых взглядов (42 проц.).

Между тем, респонденты со средним доходом семьи (1001-1800 евро в месяц), работающие в государственном секторе, жители польской национальности, сторонники левых взглядов чаще других заявляли, что предоставленная информация не изменила их мнения о Г. Науседе.

Как показали результаты опроса, факт вступления Г. Науседы в коммунистическую партию в 1988 г. и сокрытие этой информации ухудшил мнение более половины (54 проц.) респондентов, которые во втором туре президентских выборов 2019 г. голосовали за И. Шимоните.

Между тем почти восемь из десяти респондентов, проголосовавших за Г. Науседу на последних президентских выборах (77 проц.), или более половины респондентов, которые вообще не голосовали на выборах (56 проц.), заявили о том, что не изменили своего мнения о действующем президенте.

Опрос также показал, что если бы второй тур президентских выборов с участием Г. Науседы и И. Шимоните состоялся в данный момент, то большинство (49 проц.) респондентов отдали бы свои голоса за действующего главу государства. При этом И. Шимоните получила бы голоса 15 проц. избирателей, принявших участие в опросе.

Если бы второй тур президентских выборов состоялся сегодня, то, по результатам опроса, за Г. Науседу голосовали бы жители старше 30 лет, респонденты, окончившие колледж/техникум или без среднего образования, респонденты с низким (до 1000 евро) или средним (1001-1800 евро) месячным доходом семьи, пенсионеры, работники государственного сектора, сторонники левых или центристских взглядов.

За И. Шимоните чаще других собираются голосовать молодые люди до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и высоким доходом семьи (более 1800 евро в месяц), а также сторонники правых взглядов.

Опрос Baltijos tyrimai по заказу ELTA проводился с 20 апреля по 5 мая в 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1026 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше) в 115 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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