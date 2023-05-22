Коронавирус в Литве: 9 новых случаев, без летальных исходов

За прошлые сутки в Литве выявлено 9 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 2 человека, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9679 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 319 924. В данное время болеют 1403 человека, в больницах заняты 62 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведен 1 пациент. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 33,4.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 62.

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