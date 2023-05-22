На улице Наугардуко жителей Вильнюса ждут ограничения движения

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за работ по горизонтальной разметке улицы Наугардуко с 22 по 25 мая будут введены небольшие ограничения – нельзя будет останавливаться и оставлять машины, пишет madeinvilnius.lt.

В понедельник (22 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с правой стороны.

Во вторник (23 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с левой стороны.

В среду (24 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с правой стороны.

В четверг (25 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с левой стороны.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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