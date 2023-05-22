Нетрезвый водитель грузовика пытался дать столичным полицейским взятку в размере 3 тысяч евро

В субботу в Вильнюсском районе полицейские остановили грузовой автомобиль, водитель которого отказался пройти проверку на наличие алкоголя в крови и предложил крупную взятку – 3 тыс. евро, — сообщили представители полиции.

По данным правоохранительных органов, 20 мая около 14.30 час. в Вильнюсском районе, на 30-м км автодороги Вильнюс-Полоцк, мужчина (1983 г. р.), во избежание ответственности за нарушение ПДД (управление грузовым автомобилем явно в состоянии алкогольного опьянения (от проверки на наличие алкоголя в крови водитель отказался), предложил сотрудникам ГПК Вильнюсского округа взятку в размере 3 тыс. евро.

Подозреваемый взят под стражу.

Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 1 ст. 281-1 УК ЛР и ч. 2 ст. 227 УК ЛР.

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