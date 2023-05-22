Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой

В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян и белорусов не получили вид на жительство в нашей стране. Это намного больше, чем за весь 2022 год. Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала Delfi, что больше всего ее поражает тот факт, что иногда решают, что поддержка войны не является угрозой для безопасности государства.

Гудзинскайте рассказала Delfi, что из-за угрозы безопасности Литвы в этом году 309 белорусов и 38 россиян не получили вид на жительство в Литве.

"Были и такие, которым вид на жительство не выдали по иным причинам, но большая часть иностранцев все же не получила его по причине угрозы безопасности", – сказала глава ДМ. В это число входят и те белорусы и россияне, которые давно живут в Литве и должны были продлить вид на жительство.

По словам Гудзинскайте, раньше такая причина отказа была редкой. В прошлом году, в первый год войны, в виде на жительство в Литве отказали 163 гражданам разных стран по разным причинам (из них всего 32 из-за угрозы безопасности).

"Рост значительный, – сказала глава департамента. – Именно из-за войны ДМ усилил контроль. Граждане России и Беларуси заполняют специальную анкету, в котором они должны рассказать о своей работе в прошлом, о связях с правоохранительными и силовыми структурами, есть вопросы о войне, о том, кого они поддерживают в войне".

Гудзинскайте акцентировала, что число отказов выросло из-за ужесточения проверки.

"Надо иметь в виду, что раньше не было войны, не было и усиленной проверки. Сейчас ситуация изменилась, угроза увеличилась, поэтому и оценка угроз ужесточилась", – сказала собеседница.

Она сказала Delfi, что, конечно же, какую-то информацию о своем прошлом человек может скрыть. Правда, заметила, что рано или поздно ложь выясняется и последствия бывают неприятными.

"Были случаи сокрытия информации, но потом все выяснилось. В таких случаях вид на жительство упраздняется", – заметила Гудзинскайте.

По словам главы департамента, несмотря на то, что позиция Литвы в отношении войны недвусмысленна и хорошо известна, каждый месяц несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.

"Это удивляет. Люди верят тому, что говорят белорусский и российский режимы, смотрят и слушают пропаганду, живут в том мире", – сказала она.

Гудзинскайте сказала, что часть людей, получивших отказ в виде на жительство, обращаются в суд.

"К сожалению, иногда суды эту информацию оценивают иначе и считают, что поддержка войны не является угрозой государству. Конечно, меня как гражданку это огорчает, но решения судов надо уважать. Суды отслеживают не только угрозу, но и связи человека с Литвой, насколько они глубокие, поэтому они иначе оценивают серьезность ситуации, бывает по-разному", – заметила глава ДМ.

Правда, Гудзинскайте отказалась назвать конкретные случаи принятия судом таких решений, поскольку постановление суда в силу еще не вступило, а ДМ не оценил аргументы суда.

Недавно издание Kauno diena рассказало историю пенсионера гражданина России, который живет в Каунасе 60 лет. Мужчина в очередной раз обратился за продлением вида на жительство и получил отказ. Выяснилась причина – в анкете он указал, что, по его мнению, Крым принадлежит России. Мужчина обжаловал решение ДМ в Административном суде Вильнюсского округа. Суд в ближайшее время займется рассмотрением этого дела.

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