Из-за спиленного дуба в понедельник в Вильнюсе состоится акция протеста

Из-за спиленного в субботу в Вильнюсе векового дуба в столице состоится акция протеста.

Приглашением принять участие в акции делятся пользователи фейсбука.

"Если ты не хочешь, чтобы подобное повторилось, 22 мая, в понедельник, в 14–19 ч. приходи на акцию протеста митинг-бдение у здания Вильнюсского муниципалитета. Приводи друзей, сообщи об этой акции в своем профиле и побуди других участвовать в акции. Если можешь, сделай и принеси плакат", – сказано в приглашении.

На скандал со срубленным в Вильнюсе столетним дубом отреагировал не только мэр столицы Валдас Бенкунскас, но и президент Литвы Гитанас Науседа.

"В нашем любимом городе сегодня варварски был спилен здоровый зеленый столетний дуб. Это не первый такой плевок застройщиков в лицо вильнюсцам – кража у нас и наших детей. Призываю правоохрану принципиально оценить эти действия.

До сих пор я добивался и буду добиваться более жесткой правовой оценки преступлений против природы. Не будьте равнодушными – давайте оказывать сопротивление потерявшим совесть злодеям!" – написал президент в Facebook в субботу.

20 мая, в 13 ч. около "Дома Москвы", в Вильнюсе, на участке, граничащем с ул. Ринктинес, был спилен 100-летний дуб. Сейчас выясняют, кто это сделал, и было ли разрешение на это.

Ранее сообщалось, что на этом участке, где была неасфальтированная стоянка, планируются строительные работы. Там планируют строить комплекс административных зданий и гостевой дом. Автор проекта компания DO ARCHITECTS, одна из основателей которой - нынешняя супруга экс-мэра Ремигиюса Шимашюса Гилма-Теодора Гилите.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас убежден, что это преступление.

"Это преступление, которое можно сравнить с поджогом дома или другим случаем из УК, поскольку столетний дуб высотой 20 м и диаметром почти 1 м был спилен без разрешения. Его охранял и город, и вся Литва, ir все "зеленые волны". В данном случае развивающая проект компания ЗАО Rinktinės NT его спилила, потому что он якобы мешал заработать больше денег", – сказал мэр.

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